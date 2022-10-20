В МИД предсказали расширение охоты за россиянами по линии спецслужб США

Захарова заявила, что охота за россиянами по линии спецслужб США будет расширяться

Охота за российскими гражданами, которая уже ведется по линии спецслужб США, будет только расширяться. Такое развитие событий предрекла представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Понятно, что охота за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб будет только расширяться», — предсказала Захарова. При этом дипломат заверила, что подобные действия не останутся без ответа.

Также она призвала всех россиян, которые могут представлять какой-нибудь интерес для США, воздержаться от поездок в любые недружественные страны. Кроме того, Захарова рекомендовала гражданам РФ воздержаться от посещения государств, у которых действуют двусторонние договоренности об экстрадиции с Вашингтоном.

Ранее в октябре стало известно, что в Норвегии задержали старшего сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, бизнесмена и соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина. Мужчину обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа.

В то же время в Италии по запросу Вашингтона арестовали сына губернатора Красноярского края Александра Усса Антона Усса. Кроме того, США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег еще четырем гражданам России, среди них — Юрий Орехов, который взят под стражу в Германии, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. Аналогичные обвинения предъявлены двум нефтетрейдерам.