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13:04, 20 октября 2022Силовые структуры

Инспекторов ГИБДД осудили на восемь лет за взятки от нарушивших ПДД водителей

В Уфе двоих инспекторов ГИБДД осудили на восемь лет за взятки от нарушивших ПДД водителей

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Уфе двоих инспекторов ГИБДД осудили на восемь лет за фальсификацию доказательств и получение взяток от водителей, нарушивших правила дорожного движения (ПДД). Об этом в «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Также им запретили работать в правоохранительных органах в течение семи и пяти лет. Вину они признали частично.

По данным следствия, стражи порядка требовали деньги у тех водителей, которые выезжали на встречную полосу, управляли машиной в нетрезвом виде или не останавливались при запрещающем сигнале светофора. Сумма взятки зависела от серьезности нарушения и варьировалась от тысячи до 30 тысяч рублей.

Деньги правоохранители просили переводить на карту, оформленную на их знакомого. Всего инспекторам удалось заработать 70 тысяч рублей.

23 сентября сообщалось, что экс-инспектор ГИБДД получил 3,5 года условно за кражу у МВД гусеничного транспортера.

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Елизавета Новикова
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