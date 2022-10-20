Инспекторов ГИБДД осудили на восемь лет за взятки от нарушивших ПДД водителей

В Уфе двоих инспекторов ГИБДД осудили на восемь лет за взятки от нарушивших ПДД водителей

В Уфе двоих инспекторов ГИБДД осудили на восемь лет за фальсификацию доказательств и получение взяток от водителей, нарушивших правила дорожного движения (ПДД). Об этом в «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Также им запретили работать в правоохранительных органах в течение семи и пяти лет. Вину они признали частично.

По данным следствия, стражи порядка требовали деньги у тех водителей, которые выезжали на встречную полосу, управляли машиной в нетрезвом виде или не останавливались при запрещающем сигнале светофора. Сумма взятки зависела от серьезности нарушения и варьировалась от тысячи до 30 тысяч рублей.

Деньги правоохранители просили переводить на карту, оформленную на их знакомого. Всего инспекторам удалось заработать 70 тысяч рублей.

23 сентября сообщалось, что экс-инспектор ГИБДД получил 3,5 года условно за кражу у МВД гусеничного транспортера.