Названо число украинских военнопленных в России

Постпред при ООН Гатилов заявил, что в России находятся более 600 украинских военнопленных

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что в стране на данный момент находятся более 600 украинских военнопленных. Такое число он назвал на брифинге, передает РИА Новости.

О количестве пленных он высказался, говоря об их посещениях представителями Международного комитета Красного Креста. «У нас было пять или шесть визитов МККК в Россию, чтобы навестить украинских военнопленных. В России с ними не обращаются плохо», — пояснил Гатилов.

Постпред добавил, что российская сторона продолжит сотрудничество с Красным Крестом по вопросу посещений пленных, но указал, что иногда бывает невозможно организовать посещение каждого из них. «Проблема не в количестве посещений, а в их качестве и результатах», — подчеркнул дипломат.

Ранее Комиссия Совета по правам человека ООН по расследованию на Украине признала, что солдаты Вооруженных сил Украины совершили как минимум два военных преступления против российских военнопленных. Речь идет о двух случаях, которые произошли в марте 2022 года на территории Харьковской и Киевской областей.