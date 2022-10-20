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19:00, 20 октября 2022Россия

Мобилизованные россияне потратят 600 патронов и пять гранат во время подготовки

Минобороны РФ: каждый мобилизованный израсходует не менее 600 патронов во время подготовки

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Процесс военной подготовки мобилизованных россиян проходит с повышенной интенсивностью, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России 20 октября.

«За время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что после завершения одиночной подготовки призывники продолжают обучаться в составе подразделений. В процесс тренировок входит проведение огневых упражнений и сдача зачетов.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он наблюдал за занятиями по огневой подготовке и тактике.

По словам главы государства, первичная боевая подготовка мобилизованных занимает до десяти дней. После этого призывников распределяют в боевые части в соответствии с военно-учетными специальностями, где также проходят занятия, которые длятся от пяти до 15 дней.

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Варвара Родикова
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