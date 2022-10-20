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14:08, 20 октября 2022Россия

В России организуют «качественную помывку» мобилизованных за 6 миллионов рублей

В Пензе выделили более 6 млн рублей на организацию «качественной помывки» мобилизованных

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Администрация Пензы выделила более шести миллиона рублей на организацию «качественной помывки» горожан, попавших под частичную мобилизацию, пишет издание «АиФ-Пенза», ссылаясь на техническое задание для муниципального предприятия «Пензенские бани».

На каждого призванного россиянина планируют выделить по 330 рублей. Всего до 30 декабря пензенские власти захотели провести «18 469 помывок».

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Резервистам, чтобы реализовать эту задачу, не надо будет покупать необходимый инвентарь. В администрации заверили, что мобилизованным бесплатно предоставят тазик, а также места для помывки и раздевания. Раздадут ли призывникам полотенца и шампуни, в задании не указано.

«Результатом должно быть качественное и своевременное оказание услуг по помывке мобилизованных граждан», — подчеркнули в администрации.

Ранее родные мобилизованных россиян рассказали «Ленте.ру», что больше всего потратились на экипировку и медикаменты.

До этого на правительственном портале «Объясняем.рф» сообщили, что власти не станут компенсировать мобилизованным покупку личного обмундирования и медикаментов, так как призванных граждан обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы».

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Анна Щербакова
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