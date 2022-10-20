В России организуют «качественную помывку» мобилизованных за 6 миллионов рублей

В Пензе выделили более 6 млн рублей на организацию «качественной помывки» мобилизованных

Администрация Пензы выделила более шести миллиона рублей на организацию «качественной помывки» горожан, попавших под частичную мобилизацию, пишет издание «АиФ-Пенза», ссылаясь на техническое задание для муниципального предприятия «Пензенские бани».

На каждого призванного россиянина планируют выделить по 330 рублей. Всего до 30 декабря пензенские власти захотели провести «18 469 помывок».

Резервистам, чтобы реализовать эту задачу, не надо будет покупать необходимый инвентарь. В администрации заверили, что мобилизованным бесплатно предоставят тазик, а также места для помывки и раздевания. Раздадут ли призывникам полотенца и шампуни, в задании не указано.

«Результатом должно быть качественное и своевременное оказание услуг по помывке мобилизованных граждан», — подчеркнули в администрации.

Ранее родные мобилизованных россиян рассказали «Ленте.ру», что больше всего потратились на экипировку и медикаменты.

До этого на правительственном портале «Объясняем.рф» сообщили, что власти не станут компенсировать мобилизованным покупку личного обмундирования и медикаментов, так как призванных граждан обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы».