Посол Италии упрекнул британский журнал за обложку с Трасс

Посол Италии в Великобритании Ламбертини упрекнул журнал Economist за обложку с Трасс

Посол Италии в Лондоне Иниго Ламбертини упрекнул в следовании стереотипам британский журнал Economist за обложку с ушедшим в отставку премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс. Заявление опубликовано на его странице в Twitter.

Трасс изображена в образе древнеримского воина с вилкой вместо копья, на которую намотаны спагетти, и щитом в виде пиццы цветов британского флага, от которой отрезан кусок.

Номер журнала озаглавлен Welcome to Britaly («Добро пожаловать в Бриталию»), он намекает на политический хаос в Великобритании и частую смену правительств на Апеннинском полуострове.

«Любому дипломату всегда приятно читать Economist, а тем более в качестве посла Италии в Соединенном Королевстве, учитывая, что вы уделяете постоянное внимание Италии, столь любимой британским населением», — сказал Ламбертини.

Он добавил, что последняя обложка навеяна старейшими стереотипами, такими как спагетти и пицца, и посоветовал для следующей обложки «для разнообразия» выбрать аэрокосмическую, биотехнологическую, автомобильную и фармацевтическую отрасли. По словам посла, это прольет на Италию более точный свет.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

