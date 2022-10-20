Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и задержали пособника ВСУ

Росгвардия задержала пособника ВСУ и обнаружила схроны с оружием и боеприпасами в ходе СВО

Росгвардейцы обнаружили несколько тайников с оружием и боеприпасами в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве добавили, что российские бойцы ежедневно находят схроны, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). В одном из них росгвардейцы нашли четыре гранаты, магазины к автоматам, более двух тысяч патронов, а также магазин с патронами к американской винтовке М-16.

В другом поселении силовики обнаружили автомат Калашникова, американский гранатомет Rocket Laucher, две мины, гранату к противотанковому ракетному комплексу NLAW, сотни патронов к оружию и бронежилет ВСУ. Также спецназ Росгвардии задержал пособника украинской армии и нашел у него дома газовый пистолет и двуствольное ружье.

Кроме того, бойцы Росгвардии нашли мастерскую по изготовлению радиоуправляемых самодельных взрывных устройств (СВУ) и коктейлей Молотова.

19 октября сообщалось, что огнеметчики Росгвардии ликвидировали десять военнослужащих ВСУ в ЛНР.