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16:42, 20 октября 2022Россия

В Ростовской области допустили усиление контроля на границе с ДНР

Ростовский губернатор Голубев допустил усиление контроля на границе с ДНР
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В Ростовской области возможно усиление контроля на границе с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев, его цитирует ТАСС.

«С учетом введенных решений президентом страны, думаю, там [на границе ДНР и Ростовской области] тоже может быть либо усиление, либо корректировка. Если хотите, больше внимания каждому транспорту», — сказал глава региона.

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В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Ростовской области, средний уровень реагирования. Он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Помимо этого, жителей могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности. При подобном режиме власти вправе ограничить движение транспорта и вести его досмотр.

Указом глава государства также ввел военное положение в четырех новых регионах России — в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Путин сообщил, что указ о введении военного положения будет отправлен на утверждение Совфеда, подчеркнув, что Госдуму о решении также уведомили.

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Анастасия Шейкина
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