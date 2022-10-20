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08:45, 20 октября 2022Силовые структуры

Армянин сбежал от отрубивших ему руки мачете и простреливших ноги бандитов

В Иркутске бандиты отрубили руки армянину и прострелили ноги из-за автомобиля и денег

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Иркутске задержаны двое мужчин за пытки и покушение на убийство уроженца Армении. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, организатором покушения является 35-летний Миро Усубович Мироян, который вместе с подельниками 1 сентября захватил потерпевшего и принялся жестоко его пытать. Сначала мужчину избили, а после с помочью мачете отрубили кисти рук и прострелили ноги, однако в итоге жертве удалось спастись. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, все нападавшие также являются армянами по национальности. Причиной конфликта стал спор из-за 500 тысяч рублей и автомобиля.

Злоумышленники пытались скрыться, но двух из них по горячим следам смогли задержать полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ. Суд арестовал двоих подозреваемых, организатора преступления ищут. Пострадавший находится в больнице.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

16 сентября сообщалось, что в Москве суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на время следствия 44-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве знакомого с помощью мачете.

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Владимир Седов
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