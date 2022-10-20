Возлюбленный втянул женщину в аферу и заставил ее заплатить миллионы рублей

Newsweek: британка влюбилась в мошенника и заплатила ему семь миллионов рублей

Жительница Великобритании отомстила возлюбленному, который оказался мошенником, втянул ее в замысловатую аферу и заставил заплатить семь миллионов рублей. Об этом сообщает Newsweek.

Женщина впервые встретила Джона в 2015 году в приложении для знакомств. Спустя несколько недель британка пошла с ним на свидание и поняла, что влюбилась. По мере развития отношений она порой замечала, что Джон ведет себя подозрительно, но не обращала на это внимания. «Он мог сказать, что небо фиолетовое, и я бы кивнула в знак согласия», — вспоминает она.

Спустя семь месяцев Джон сообщил возлюбленной о смерти отца и попросил ее приехать в Дубай. «После приезда он сказал мне присмотреть за одним документом. По его словам, это был сертификат о борьбе с отмыванием денег, который необходим для получения наследства», — рассказывает британка.

Женщина хранила документ в сумке, но через несколько дней поняла, что не может его найти. Джон сообщил, что в случае утери сертификата ему потребуется 10 тысяч фунтов стерлингов (694 тысячи рублей). Британке пришлось одолжить ему эту сумму.

Вернувшись в Великобританию, женщина столкнулась с дополнительными тратами. «Например, Джон и его деловой партнер сказали, что им нужно обменять наличные с долларов на фунты и нужен еще один сертификат», — вспоминает она. За два года женщина отдала ему в общей сложности 100 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей).

Позже мужчина познакомил возлюбленную с Дагом, который якобы занимался его финансовыми вопросами. Женщина начала встречаться с Дагом раз в неделю в Лондоне, и вскоре у них завязалась дружба. В это время сын британки, изначально подозревающий Джона и его сообщников в мошенничестве, решил связаться с полицией. Сотрудники правоохранительных органов сказали женщине, что она, вероятнее всего, отдает свои деньги преступникам. «После этого мое мышление изменилось. Я поняла, что стала жертвой изощренной аферы», — утверждает британка.

Женщина снова обратилась в полицию. Она поддерживала общение с Дагом еще три месяца, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли собрать доказательства мошеннических действий и спланировать арест.

Согласно плану, женщина должна была встретиться с мужчиной в отеле, солгав, что ей необходима помощь в продаже дома в связи со смертью матери. Прибывший на место встречи Даг был арестован. Его обвинили в мошенничестве и приговорили к тюремному заключению сроком на три года и девять месяцев. Джон так и не был найден полицией.

Ранее сообщалось, что мошенник под видом российского космонавта втерся в доверие к японке и обманом выманил у нее 4,4 миллиона иен (примерно два миллиона рублей) на возвращение на Землю. Мужчина осыпал женщину уверениями в любви и обещал жениться на ней, как только вернется на Землю.