Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 20 октября 2022Мир

Байден предрек осложнения в выделении помощи Украине

Байден заявил, что победа республиканцев на выборах осложнит выделение помощи Украине

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден предрек осложнение процесса выделения помощи Украине со стороны Вашингтона в том случае, если Республиканской партии удастся одержать победу на выборах в конгресс, сообщает РИА Новости.

Глава государства признался в том, что он обеспокоен возможным поражением Демократической партии на грядущих выборах, поскольку, по его словам, это может негативно отразиться на возможности оказывают Киеву помощь. При этом Байден заявил, что, несмотря на это, он уверен в том, что демократы сумеют удержать сенат. «Но это не закончилось, пока не закончилось», — заключил он.

Ранее американские конгрессмены решили до января 2023 года принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Предполагается, что закон примут в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре выборов займет «более скептическую позицию» по выделению помощи Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии
Вучич заявил о попытке помешать Западу сделать Россию виновной во всем
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
Байден растерялся на выступлении и не нашел выход со сцены
Маск назвал сценарий решения конфликта на Украине
Российский посол обвинил США в переходе всех красных линий
Стала известна причина скорого ухода канадского хоккеиста из клуба КХЛ
Французскую журналистку отключили от эфира после слов о Херсоне
Иран назвал цель санкций США и Евросоюза
США оценили коммуникацию с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.