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10:16, 20 октября 2022Путешествия

Назван способ сохранить свежесть лица после долгого перелета

Звездный визажист Шинту посоветовала увлажнять кожу во время полета тоником и мистом

Фото: Unsplash

Визажист Наоко Шинту, которая работала с такими звездами как Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон и Рози Хантингтон-Уайтли, назвала несколько способов сохранить свежесть лица после долгого перелета на самолете и смены часовых поясов. Об этом пишет Mirror.

В первую очередь Шинту напомнила о важности постоянного увлажнения кожи, так как воздух в салоне самолета очень сухой. Так, она порекомендовала нанести первым слоем на лицо и шею тоник, содержащий аминокислоты и натуральные смягчающие вещества, которые будут удерживать влагу. Также она посоветовала во время полета периодически распылять на себя мист — для лучшего очищения и тонизирования лучше выбирать спреи с нотками цветов апельсина, розы и шалфея.

«Купите отличный ролик-сыворотку для кожи вокруг глаз, обязательно с металлическим шариком — он будет охлаждать и создавать подтягивающий эффект. Возьмите с собой в путешествие питательный бальзам для губ и повторно наносите его на протяжении всего полета, особенно после еды или питья», — дала еще советы визажист.

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Кроме того, эксперт предложила взять на борт маску для волос, которая не только поможет восстановить и укрепить волосы, но также сохранит их увлажненными, несколько пакетиков регидратационных солей — они возместят потерю жидкости и электролитов в организме, и «палочку красного света» — светотерапия уменьшит воспаления и поможет при угревой сыпи.

Ранее в августе диетологи рассказали, что справиться с последствиями долгих перелетов пассажирам помогут орехи, клубника и бананы. Отмечалось, что для того, чтобы справиться со сменой часовых поясов и сонливостью, в пищу следует употреблять продукты с высоким содержанием воды.

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Дарья Рыбак
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