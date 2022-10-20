Названо грозящее актрисе Большовой наказание за смертельное ДТП

Адвокат Нефедовский: актрисе Большовой может грозить лишение свободы за смертельное ДТП

После смертельной аварии актрисе Анне Большовой может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Полиция может возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, предположил адвокат.

«Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — поделился он.

По словам Нефедовского, даже при отсутствии вины в ДТП водитель автомобиля будет нести ответственность при причинении вреда пешеходу как владелец источника повышенной опасности. «То есть страховка ОСАГО при наличии оплатит расходы на погребение и выплату родственникам сбитого насмерть пешехода», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку.

