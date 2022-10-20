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19:14, 20 октября 2022Наука и техника

В США признали отсутствие альтернативы Starlink для Украины

Breaking Defense: у Starlink на Украине практически нет альтернатив

Фото: Dado Ruvic / Reuters

У системы спутникового интернета Starlink, услуги которой предоставляет американская компания SpaceX, возглавляемая инженером и бизнесменом Илоном Маском, практически нет альтернатив на Украине. В этом признались опрошенные американским изданием Breaking Defense эксперты.

По мнению аналитика Northern Sky Research Брэда Грейди, Starlink имеет ряд «ключевых преимуществ» по ​​сравнению с ближайшими конкурентами. К ним относятся, в частности, низкая задержка, высокая пропускная способность и приемлемые габариты приемо-передающего терминала.

По его оценке, ближайшие конкуренты Starlink, в частности, OneWeb, пока не покрывают территорию Украины, а возможности геостационарных спутников, например, Eutelsat, Intelsat, Avanti и Inmarsat значительно скромнее.

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Отраслевой эксперт Тим Фаррер уверен, что у интернета от SpaceX «действительно нет хороших заменителей». По его словам, эта ситуация сохранится около года. Специалист уверен, что компании нужно платить за предоставляемые ею услуги на Украине, однако вряд ли имеет смысл это обсуждать в Twitter.

В октябре аналитики компании CCS Insight заявили, что система спутниковой связи Starlink может быть выделена в отдельную компанию и к 2025 году выведена на биржу.

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Иван Потапов
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