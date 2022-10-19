Системе Starlink Илона Маска предсказали поиск новых совладельцев

Аналитики CCS Insight предсказали IPO Starlink к 2025 году

Система спутниковой связи Starlink может быть выделена в отдельную компанию и к 2025 году выведена на биржу, предсказывают аналитики компании CCS Insight. Оценки специалистов приводит CNBC.

Cейчас Starlink работает в рамках компании SpaceX, почти половиной которой владеет американский предприниматель Илон Маск. По оценкам CCS Insight, Starlink может понадобиться привлечь капитал, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои услуги. «Мы думаем, это абсолютно логично. Starlink потребуются огромные инвестиции», — заметил глава исследовательского подразделения CCS Insight Бен Вуд.

Он полагает, что поиск новых инвесторов поможет сделать Starlink ключевым игроком в секторе спутниковой связи. Топ-менеджмент SpaceX говорил о возможном первичном публичном предложении (IPO) в последние годы, а сам Маск уточнял, что выход на биржу будет возможен, когда доходы Starlink станут предсказуемыми. В 2019 году он ориентировался на выход на IPO в 2022 году, но недавно также называл сроком 2025 год или более поздний период.

Внимание к Starlink в последнее время возросло в связи с ее ролью во время военных действий на Украине. Илон Маск открыл стране свободный доступ к системе уже 27 февраля, через несколько дней после начала военной операции Москвы, а позже указывал на ее значимость на поле боя. Осенью предприниматель сначала потребовал у Пентагона взять финансирование работы на себя, а потом все же заявил, что продолжит покрывать расходы.