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14:54, 20 октября 2022Экономика

Раскрыты зарплаты айтишников в 2022 году

Superjob: с марта по октябрь 2022 года зарплаты выросли у программистов PHP и Java

Фото: Marvin Meyer / Unsplash

Рекрутинговый сервис SuperJob раскрыл, как изменились зарплаты российских айтишников с марта по октябрь 2022 года. Результаты исследования приводит News.ru.

В частности, на 10 тысяч рублей увеличился средний месячный заработок у программиста PHP — с 250 тысяч рублей в марте до 260 тысяч рублей в октябре, а также у программиста Java — с 270 тысяч рублей в марте до 280 тысяч рублей в октябре. Зарплата разработчика Android не изменилась и составила 250 тысяч рублей. Средний доход специалиста по тестированию и QA снизился на 10 тысяч рублей — со 150 до 140 тысяч рублей.

Системные администраторы Windows и инженеры технической поддержки в октябре зарабатывают столько же, сколько и в марте — 130 и 85 тысяч рублей соответственно. По 10 тысяч рублей потеряли в зарплате HTML-верстальщики и game-дизайнеры: заработок первых упал со 100 до 90 тысяч рублей, вторых — со 170 до 160 тысяч рублей.

Вместе с тем специалисты SuperJob отметили, что по сравнению с мартом 2021 года все перечисленные специальности стали гораздо более прибыльными. За полтора года зарплаты в IT поднялись на 5–70 тысяч рублей в зависимости от должности.

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По сравнению с мартом упали зарплаты тестировщиков, дизайнеров и верстальщиков — причина в общем уменьшении оплаты труда специалистов начального уровня. Разработчики, однако, в заработке в целом не потеряли, а по ряду позиций зарплаты продолжают расти. По данным SuperJob, наиболее востребованы на рынке программисты с опытом разработки от 3 лет. Кроме того, работодатели охотно нанимают специалистов по информационной и кибербезопасности.

В октябре аналитики FinExpertiza определили, у каких специалистов самые высокие средние зарплаты в России. Оказалось, больше всех зарабатывают нефтяники и газовики — их доход до вычета подоходного налога достигает 175 тысяч рублей в месяц.

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Софья Ермакова
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