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00:21, 20 октября 2022Спорт

Тарасова назвала условие участия российских спортсменов в международных турнирах

Тарасова заявила, что для нее не стали сюрпризом слова главы МОК о санкциях против России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости продления санкций в отношении россиян. Ее слова приводит ТАСС.

«Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся. Это только слова. Одни разговоры. Я не верю», — заявила Тарасова. Условием участия российских спортсменов в международных турнирах она назвала официальное заявление МОК о допуске.

19 октября Бах заявил, что санкции в отношении россиян должны быть продлены. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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