Назван возможный преемник Лиз Трасс на посту премьера Великобритании

Политолог Еремина: одним из кандидатов на пост преемника Лиз Трасс может быть Риши Сунак

Одним из кандидатов на пост преемника премьер-министра Великобритании Лиз Трасс может быть конкурировавший ранее с ней Риши Сунак. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Нужен экономист

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку. Официальное заявление главы правительства Соединенного Королевства транслировал телеканал Sky News.

Сообщая о принятом решении, Трасс признала, что не справляется с обязанностями премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

«Все решается большинством при голосовании среди членов Консервативной партии. Сейчас внутри партии очень активно обсуждается вопрос об экономической повестке и экономической политике — гораздо в большей степени, чем это было ранее, когда больше говорили про евроатлантическую солидарность. Очевидно, что нужна более крепкая экономическая платформа», — считает политолог.

Партии нужно, условно скажем, кинуть кость избирателям и показать, что Трасс поменяют на более крепкого экономиста Наталья Еремина политолог

Имена преемников

Еремина напомнила, что более крепкий экономист, с которым британский избиратель уже успел познакомиться, — главный соперник Трасс в борьбе за на пост премьера.

«Более крепкий экономист — это тот, кто конкурировал с Трасс: Риши Сунак. Еще одна возможная фигура — новый канцлер казначейства Джереми Хант. Здесь вопрос в том, что человек должен являться носителем экономических знаний в большей степени, чем Лиз Трасс», — убеждена она.

Политолог объяснила, что для выбора новых кандидатов партия должна принять решение. «Должен быть компромиссный человек, с котором большая часть согласится, потому что нужно большинством этот вопрос решить. Но абсолютного большинства не будет ни для одной персоны», — добавила она.

Возможно ли возвращение Джонсона?

Еремина уверена, что среди кандидатов на пост преемника Трасс не будет бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Борис Джонсон вряд ли будет выдвинут, потому что он был снят за свои ошибки. Снимая его, партия сняла с себя эти ошибки, поэтому вряд ли его можно обратно пригласить. Это будет абсурдно», — заключила она.

О том, что Трасс планирует покинуть занимаемую должность, ранее уведомил телеканал Sky News. Отмечалось, что некоторые депутаты-тори публично призывали Трасс к отставке, однако и многие другие в частном порядке предположили, что «ее время истекло».

19 октября британский премьер выступила в Палате общин, признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане, но отказавшись уходить в отставку. «Я боец, а не трус», — заявила она.

Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов, набрав 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака. Ее предшественником был Борис Джонсон, покинувший пост из-за скандала и политического кризиса.