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15:33, 20 октября 2022Мир

Трасс решила уйти в отставку с поста премьера Великобритании

Sky: Лиз Трасс намерена уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Фото: Daniel Leal / Reuters

Лиз Трасс намерена уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает Sky News.

Политик приняла такое решение спустя шесть недель после вступления в должность. «Все кончено», — приводит телеканал слова источника.

Отмечается, что некоторые депутаты-тори публично призывали Трасс к отставке, однако многие другие в частном порядке предположили, что ее время истекло.

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Днем ранее британский премьер выступила в Палате общин, признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане, но отказавшись уходить в отставку. «Я боец, а не трус», — заявила она.

Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов, набрав 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака. Ее предшественником был Борис Джонсон, покинувший пост из-за скандала и политического кризиса.

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Варвара Кошечкина
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