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11:07, 20 октября 2022Путешествия

В Госдуме назвали упразднение Ростуризма неожиданным

Депутат Тарбаев сообщил, что новость об упразднении Ростуризма стала неожиданной

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что новость об упразднении Ростуризма стала для него и его коллег неожиданной.

Утром 20 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

Это так же неожиданно для депутатов Госдумы, как и для многих

Сангаджи Тарбаевдепутат Госдумы

«Это решение параллельной ветви власти — исполнительной. На нас (комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры — прим. «Ленты.ру») это никак не влияет. Мы продолжаем последовательную работу по формированию нормативно-правовой базы для туризма в России. В рамках Государственной думы ничего не меняется», — поделился Тарбаев.

Депутат сообщил, что ранее слышал нарекания в сторону федерального агентства туризма, однако разговоров об упразднении не было.

«На разного уровня совещаниях постоянно возникают какие-то вопросы, связанные с разными ведомствами, но эти вопросы разделяют ответственность. Есть не только Ростуризм, есть еще "Корпорация Туризм.РФ" и так далее. То есть, по большому счету, у туризма много родителей. Поэтому говорить о том, что какие-то нарекания происходили исключительно в сторону Ростуризма, некорректно. Конечно, в том числе и в сторону Ростуризма я слышал ряд критических замечаний», — сказал он.

Но говорить о том, что мы ожидали упразднения или назрел вопрос, неверно. Поэтому мы сегодня со всеми в одно время узнали об этой новости

Сангаджи Тарбаевдепутат Госдумы

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил о грядущем «системном перевооружении» российской авиаотрасли и переходе на самолеты отечественного производства.

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Алена Шевченко
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