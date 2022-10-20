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14:49, 20 октября 2022Бывший СССР

На Украине понадеялись на помощь США при восстановлении страны

В Мининфраструктуры Украины заявили, что рассчитывают на помощь США в восстановлении

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине рассчитывают на помощь США в вопросе восстановления инфраструктуры страны. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Кубраков и министр торговли США Джина Раймондо, а также министр транспорта Пит Буттиджич подписали совместное заявление о поддержке инфраструктурной устойчивости Украины и ее восстановлении через сотрудничество.

«Теперь наш приоритет — "проекты выживания", которые позволят украинской экономике выстоять в условиях войны и вернуть нормальную жизнь на деоккупированные территории», — заявил Кубраков.

Он отметил, что Киев ожидает активного участия американского бизнеса и экспертных организаций в процессе восстановления страны.

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Алевтина Запольская
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