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12:56, 20 октября 2022Среда обитания

Москвичам предрекли похолодание

Вильфанд сообщил о приближающемся к Москве гребне высокого давления

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Через Москву 22 октября пройдет ось гребня высокого давления. К этому дню показания ртутного термометра вырастут до 15 единиц, а в городе похолодает. Об этом в своем прогнозе для «Ленты.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Влияние циклонической деятельности на погоду в Москве и области заканчивается, сообщил метеоролог.

«С ночи на четверг, 20 октября, давление начинает очень мощно расти. За один день давление повысится на семь-восемь миллиметров ртутного столба. Если сравнивать с субботой, 22 числом, когда прямо через Москву будет проходить ось гребня высокого давления, то давление вырастет почти на 12-15 миллиметров ртутного столба. То есть заметные рост давления от среды к субботе», — поделился синоптик.

Повышение давления приведет к снижению количества осадков. Также начиная с 20 октября поменяется циркуляция. «Вместо теплых воздушных масс, которые приходили с запада и юго-запада в понедельник, вторник и среду — 17, 18 и 19 октября — начиная с четверга, 20 числа, воздух будет перемещаться с севера, с северо-запада и даже с северо-востока. Поэтому температура заметно понизится», — указал Вильфанд.

20, 21 и 22 октября в Москве и области пройдут преимущественно без осадков. «Вероятность осадков очень невелика. Ожидается облачная погода с прояснениями, то есть солнышко изредка будет показываться. Погода прохладная. Температура ниже нормы всего на один градус, но ощущения будут прохладные», — поделился синоптик.

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Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что изменится скорость ветра. Она будет находиться в диапазоне 6-11 метров в секунду, добавил он. «Это будет создавать дополнительный дискомфорт. То есть фактически температура будет ощущаться ниже, чем она есть на ртутном термометре», — спрогнозировал метеоролог.

Ощущение температуры зависит не только от температуры воздуха, но и от влажности воздуха и ветра, объяснил он. «Поэтому будет ощущение, что температура не 6-8, а где-нибудь 2-3 градуса. При низкой температуре происходит концентрация водяных паров. Хотя само абсолютное содержание влаги небольшое, но относительная влажность большая, поэтому будет ощущение промозглости, и при усилении ветра температура будет ощущаться холоднее, чем она есть на самом деле», — резюмировал он.

В воскресенье будет более дождливо, поскольку давление начнет снижаться сообщил Вильфанд. Начиная с 23 октября погода будет становиться более прохладной и дождливой.

«На этой неделе наиболее низкая температура будет в ночь на пятницу, от минус 2 до плюс 2 градусов. Ну и дневная температура не очень высокая, 6-8 градусов. А затем последующие дни будет наблюдаться температура от 0 до плюс 5. Затем в начале следующей недели, во вторник, 25 октября, произойдет еще более заметное понижение температуры. И вероятность дождей увеличится, и ночные температуры в диапазоне от минус 2 до плюс 3, а максимальные дневные температуры будут от 3 до 8», — рассказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что в центре европейской части России начинается новый синоптический сезон — предзимье. Вильфанд заявил, что наступление предзимья в центре европейской России начнется с середины следующей недели — примерно с 19 октября. Температура воздуха в регионе ожидается на уровне пяти градусов тепла днем. По его словам, и ночи, и дни станут «вполне прохладными».

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Виктория Немис
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