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19:51, 20 октября 2022Россия

Власти Подмосковья высказались об ограничениях в связи с указом Путина

Глава Подмосковья заявил об отсутствии дополнительных ограничений в связи с указом Путина
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах
Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Указ президента России Владимира Путина о введении режима повышенной готовности в Центральном федеральном округе (ЦФО) не повлияет на жителей Подмосковья — никаких дополнительных ограничений местные власти вводить не планируют. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Это решение прежде всего касается работы органов власти, силовых и правоохранительных структур, всех, кто вовлечен в обеспечение безопасности», — написал он.

Регион продолжит жить в обычном ритме, предприятия — функционировать, без изменений также остается передвижение по территории Подмосковья, заявил глава региона.

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19 октября Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В Центральном и Южном федеральных округах указом президента вводится режим повышенной готовности. Уточнялось, что на территориях, где введен такой режим, будут проведены отдельные мероприятия по теробороне и по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Евгения Куликова
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