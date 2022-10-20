Вирусолог оценил опасность распространения сибирской язвы на Украине для россиян

Вирусолог Жемчугов заявил, что найденная на Украине сибирская язва не опасна для россиян

Сибирская язва, обнаруженная на Украине, не представляет опасности для России. Угрозу распространения болезни оценил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Говорит Москва».

По информации радиостанции, ранее в Киевской области сибирской язвой заболела коза. Вирусолог призвал россиян не беспокоится из-за этого. «У нас в стране с этим все хорошо, есть вакцина замечательная для людей и для животных», — заявил Жемчугов.

Он подчеркнул, что «раньше на Украине тоже была хорошая система [здравоохранения], вместе со всем Советским Союзом». Вирусолог также отметил, что в российских войсках работают компетентные специалисты по инфекциям.

Кроме того, Жемчугов объяснил, что течение болезни зависит от того, куда попал микроб. Как правило, заражение происходит при разделке туш больных животных. На теле человека появляется фурункул, поднимается температура. «Самое опасное — если попадает в легкие с пылью или в кишечник с зараженным мясом», — рассказал специалист.

Он добавил, что на ранней стадии болезнь можно вылечить антибиотиками.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов рассказал «Ленте.ру», что в российских регионах находятся десятки скотомогильников, в которых закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных. По его словам, точных данных об их количестве и расположении в открытом доступе нет. Однако даже по немногим официальным сообщениям, только в одной Новосибирской области насчитывается минимум шесть мест захоронения дезинфицированных трупов животных, болевших сибирской язвой.

21 июня стало известно, что сибирскую язву обнаружили у жительницы станицы Рождественской Ставропольского края. После этого на территории поселения, где жила заболевшая, провели профилактические мероприятия.