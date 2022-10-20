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18:42, 20 октября 2022Экономика

Российские экспортеры зерна столкнулись с проблемой

Российский экспортер зерна «Деметра-холдинг» заявил о дороговизне расчетов через Турцию
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

После введения санкций против России некоторые российские экспортеры зерна столкнулись с проблемой — им приходится рассчитываться через Турцию, но за такие переводы взимают крайне высокую комиссию. Об этом рассказал председатель совета директоров одного из крупнейших в России экспортеров зерна «Деметра-холдинг», Виталий Сергейчук, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, комиссии за перевод достигают семи процентов, в то время как традиционная схема расчетов обходилась примерно в 0,5 процента. «В отличие от традиционного маршрута, где комиссия за перевод, обмен, хеджирование валютного риска стоит примерно полпроцента от размера платежа, по турецкому направлению из-за динамики курса, из-за жадности определенных турецких банков и так далее стоимость перевода составляет 5–7 процентов», — заявил Сергейчук.

В связи с этим его компания «ищет и развивает» другие способы оплаты. По словам Сергейчука, с одним из покупателей «Деметра-холдингу» удалось договориться о расчетах в рублях, который является «наиболее удобным». Помимо турецких компания ведет расчеты через ближневосточные и азиатские банки.

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Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российского зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции в этой сфере сдерживают «скрытые» санкции в отношении транспортировки продукции. Министр уточнил, что имеет в виду ограниченную доступность судов, которые нужны для доставки зерна. По его словам, международные логистические компании избегают сотрудничества с российскими экспортерами.

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Софья Ермакова
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