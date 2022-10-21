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15:28, 21 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве днем 21 октября объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в укрытия
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Киеве днем 21 октября объявлена воздушная тревога, об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Власти просят всех жителей срочно пройти в укрытия, добавлено в сообщении.

Воздушная тревога объявляется в украинской столице уже несколько дней подряд. 19 октября сообщалось о взрывах в городе, в небе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 21 октября воздушная тревога объявлялась и в нескольких областях Украины, в частности, в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской.

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Антон Похиляк
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