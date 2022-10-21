В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве днем 21 октября объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в укрытия

В Киеве днем 21 октября объявлена воздушная тревога, об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Власти просят всех жителей срочно пройти в укрытия, добавлено в сообщении.

Воздушная тревога объявляется в украинской столице уже несколько дней подряд. 19 октября сообщалось о взрывах в городе, в небе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 21 октября воздушная тревога объявлялась и в нескольких областях Украины, в частности, в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской.