Безопасность судоходства по Северному морскому пути обеспечат из космоса

Полпред президента Трутнев заявил, что спутники «Арктика-М» выведут на орбиту к 2024 году

К 2024 году на орбиту Земли будут выведены два российских спутника «Арктика-М», которые из космоса обеспечат безопасность судоходства по Северному морскому пути. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Вопрос создания арктической орбитальной спутниковой группировки обсуждался в рамках совещания на космодроме «Восточный» в Амурской области. Как рассказал Трутнев, спутники «Арктика-М» будут предоставлять данные о погодных условиях в северных широтах. Также на орбиту планируется вывести два космических аппарата радиолокационного наблюдения «Кондор-ФКА» и один «Обзор-Р». Кроме того, к 2026 году будут запущены четыре спутника «Экспресс-РВ», которые обеспечат широкополосный доступ к интернету.

Трутнев напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу до 2024 году увеличить объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн в год. На развитие этого маршрута до 2035 планируется выделить 1,8 триллиона рублей. «В сегодняшней ситуации, когда значительная часть грузопотоков развернулась на восток, Северный морской путь играет стратегическую роль для развития экономики страны, дополнения тех мощностей, которые существуют на Восточном полигоне железных дорог», — заявил полпред президента.

По его словам, для того, чтобы Севморпуть стал глобальным транспортным коридором, нужно решить еще много задач, в том числе обеспечить безопасность и навигацию судов, а также модернизировать ледокольный флот и портовую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в арктические земли Якутии впервые доставили социально значимые товары с помощью Северного морского пути. Теплоход СТК-1012 за два месяца доставил из Астрахани в поселок Черский груз с 730 тоннами продовольствия и стройматериалами.