В Армении заявили об ужесточении пропускного режима на КПП «Верхний Ларс»

Министр экономики Армении Керобян сообщил об ужесточении пропуска на КПП «Верхний Ларс»

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении пропускного режима на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Об этом он сообщил после встречи с армянскими предпринимателями, в которой участвовал глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает РИА Новости

По его словам, контроль на пропускном пункте был ужесточен после теракта на Крымском мосту. «На "Верхнем Ларсе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы — погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью», — сказал Керобян.

Министр добавил, что уже обсудил с Решетниковым вопрос восстановления на КПП более свободного пропуска для перевозки грузов, отметив, что в данный момент там наблюдаются большие очереди. Он также указал на необходимость запуска альтернативного паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом «Кавказ» и важность воздушных грузоперевозок.

12 октября стало известно о задержании восьми человек за участие в подготовке теракта на Крымском мосту. Среди них — пять граждан России и трое граждан Армении и Украины. По данным ФСБ, маршрут доставки взрывного устройства проходил через болгарскую, армянскую и грузинскую территории.

Позднее Служба национальной безопасности Армении сообщила о возбуждении уголовного дела о пособничестве совершению теракта на Крымском мосту. В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий армянские правоохранители проверят достоверность ранее полученных сведений и выяснят все обстоятельства случившегося.