В Армении заявили об ужесточении пропускного режима на КПП «Верхний Ларс»
Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении пропускного режима на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Об этом он сообщил после встречи с армянскими предпринимателями, в которой участвовал глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает РИА Новости
По его словам, контроль на пропускном пункте был ужесточен после теракта на Крымском мосту. «На "Верхнем Ларсе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы — погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью», — сказал Керобян.
Министр добавил, что уже обсудил с Решетниковым вопрос восстановления на КПП более свободного пропуска для перевозки грузов, отметив, что в данный момент там наблюдаются большие очереди. Он также указал на необходимость запуска альтернативного паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом «Кавказ» и важность воздушных грузоперевозок.
12 октября стало известно о задержании восьми человек за участие в подготовке теракта на Крымском мосту. Среди них — пять граждан России и трое граждан Армении и Украины. По данным ФСБ, маршрут доставки взрывного устройства проходил через болгарскую, армянскую и грузинскую территории.
Позднее Служба национальной безопасности Армении сообщила о возбуждении уголовного дела о пособничестве совершению теракта на Крымском мосту. В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий армянские правоохранители проверят достоверность ранее полученных сведений и выяснят все обстоятельства случившегося.