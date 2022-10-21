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20:45, 21 октября 2022Бывший СССР

В Армении заявили об ужесточении пропускного режима на КПП «Верхний Ларс»

Министр экономики Армении Керобян сообщил об ужесточении пропуска на КПП «Верхний Ларс»
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении пропускного режима на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Об этом он сообщил после встречи с армянскими предпринимателями, в которой участвовал глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает РИА Новости

По его словам, контроль на пропускном пункте был ужесточен после теракта на Крымском мосту. «На "Верхнем Ларсе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы — погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью», — сказал Керобян.

Министр добавил, что уже обсудил с Решетниковым вопрос восстановления на КПП более свободного пропуска для перевозки грузов, отметив, что в данный момент там наблюдаются большие очереди. Он также указал на необходимость запуска альтернативного паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом «Кавказ» и важность воздушных грузоперевозок.

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12 октября стало известно о задержании восьми человек за участие в подготовке теракта на Крымском мосту. Среди них — пять граждан России и трое граждан Армении и Украины. По данным ФСБ, маршрут доставки взрывного устройства проходил через болгарскую, армянскую и грузинскую территории.

Позднее Служба национальной безопасности Армении сообщила о возбуждении уголовного дела о пособничестве совершению теракта на Крымском мосту. В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий армянские правоохранители проверят достоверность ранее полученных сведений и выяснят все обстоятельства случившегося.

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Георгий Нестеров
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