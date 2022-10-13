В Армении возбудили дело о пособничестве в совершении теракта на Крымском мосту

СНБ Армении возбудила дело о пособничестве в совершении теракта на Крымском мосту

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело о пособничестве совершению теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СНБ уточнили, что дело было возбуждено в связи с пособничеством международному терроризму, контрабандой взрывчатых веществ через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и подделкой документов. Отмечается, что в ходе следственных действий армянские правоохранители намерены проверить достоверность ранее полученных сведений и выяснить все обстоятельства случившегося.