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16:32, 12 октября 2022Бывший СССР

Армения дала разъяснения по взорвавшему Крымский мост грузу

В Армении заявили об отсутствии факторов риска в грузе, взорвавшем Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Армении заявили об отсутствии факторов риска в грузе, взорвавшем Крымский мост. Об этом сообщил Комитет госдоходов республики, пишет Sputnik Армения.

По информации ведомства, грузовой автомобиль прошел все досмотры в стране, которые предусмотрены процедурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Уточняется, что сотрудники таможни просветили груз рентгеном и проверили документы.

Ранее Генеральная прокуратура Армении поручила Совету национальной безопасности (СНБ) республики решить вопрос об уголовном деле после изучения информации, распространенной ФСБ России 12 октября. Российская служба сообщила о задержании восьми человек за соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту, в их числе пять граждан России, трое граждан Армении и Украины.

По данным ведомства, маршрут отправки взрывного устройства прошел через морской порт Одессы в болгарский Русе. Затем из Болгарии груз был переправлен в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению. 4 октября он пересек в пункте пропуска «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу. При этом в ФСБ не раскрывают, как именно груз попал из Армении в Грузию.

Оружие России


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Кристина Есикова
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