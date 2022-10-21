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01:17, 21 октября 2022Мир

Блинкен обсудил с генсеком ООН ситуацию на Украине

Госсекретарь США Блинкен обсудил с генсеком ООН Гутерришем ситуацию на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

В Госдепе рассказали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, сообщает ТАСС.

«[Они] подчеркнули важность защиты принципов ООН, касающихся суверенитета и территориальной целостности [стран]. Они также обсудили необходимость продолжения действий ООН для урегулирования неотложных кризисов в области безопасности и гуманитарной сфере на Украине и в Гаити», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого Блинкен отметил желание Вашингтона продолжать заниматься укреплением и модернизацией системы международной организации, чтобы та была готова заниматься решением актуальных мировых проблем.

Ранее постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов обвинил США в том, что они убедили Киев в способности Украины победить Россию на поле боя.

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Марина Совина
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