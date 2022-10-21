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11:35, 21 октября 2022Экономика

В России начали искать способ борьбы с «голландской болезнью»

РБК: власти России начали обсуждать балансировку импорта и экспорта

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российской экономике требуется приведение экспорта и импорта в относительный баланс, власти начали искать способ побороть последствия сложившегося искажения во внешней торговле, пишет РБК со ссылкой на двух федеральных источников и участвующего в обсуждениях финансиста.

Сейчас импорт снижен, а увеличивать его считается нецелесообразным в рамках стратегии импортозамещения. Поэтому приводить ситуацию к балансу власти хотят с ограничением продаж сырья за рубеж. Возможные опции — дальнейший рост экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа, а также введение равновесного ценообразования внутренних цен на газ.

Рубль на фоне снижения импорта и резкого роста стоимостного объема основных экспортных товаров существенно укрепился к доллару и евро по сравнению с низким курсом начала марта. По словам одного из чиновников — собеседников РБК, проблема именно в том, чтобы привести экспорт и импорт в соответствие друг с другом. При этом сейчас речь пока не идет об обычной, классической «голландской болезни», которая характеризуется укреплением национальной валюты за счет бурного роста экспорта в одном доминирующем секторе, — искажение обусловлено в основном сокращением импорта, отмечают источники.

Об угрозе «голландской болезни» в июне напоминал глава Минфина Антон Силуанов. Обычно с укреплением курса нацвалюты создаются условия для выгодного импорта, и это в свою очередь может создавать препятствия для развития собственного производства. «Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока еще не выстроены логистические цепочки, но они выстроятся — и мы опять "заболеем"», — замечал глава Минфина.

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Платон Щукин
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