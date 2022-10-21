Лукашенко оценил возможности Белоруссии в вопросе защиты от украинских БПЛА

Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть вооружение для защиты от украинских беспилотников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможности республики в вопросе защиты границ от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает «Белта».

По словам Лукашенко, у страны есть вооружение для защиты от беспилотников.

«Здесь (в области защиты территории — прим. «Ленты.ру» ) мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин (средства радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру») могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей», — сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости разработки белорусских дронов. Он также поручил в конце ноября — начале декабря этого года организовать в стране масштабную выставку научных достижений.