Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 21 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко оценил возможности Белоруссии в вопросе защиты от украинских БПЛА

Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть вооружение для защиты от украинских беспилотников

Фото: Азиз Каримов / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможности республики в вопросе защиты границ от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает «Белта».

По словам Лукашенко, у страны есть вооружение для защиты от беспилотников.

«Здесь (в области защиты территории — прим. «Ленты.ру» ) мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин (средства радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру») могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей», — сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости разработки белорусских дронов. Он также поручил в конце ноября — начале декабря этого года организовать в стране масштабную выставку научных достижений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки
Стал известен размер штрафа Роналду за уход со стадиона
Россиянка избила двух женщин-полицейских по пути в туалет отделения
Раскрыто убранство частного самолета Кайли Дженнер за четыре миллиарда рублей
Лжеврач продал пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей
Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины
Власти раскрыли способ платить налоги за мобилизованных
Глава британского Минобороны поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Автобус с 18 пассажирами перевернулся в российском регионе
Российскую ЭТ-1Э испытали на атомных подлодках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.