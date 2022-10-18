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13:41, 18 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко поднял тему разработки белорусских дронов

Александр Лукашенко заявил об актуальности разработки дронов в Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработки белорусских дронов. Эту тему он поднял во время встречи с председателем президиума Национальной академии наук страны Владимиром Гусаковым, сообщает пресс-служба главы республики.

Он назвал актуальной разработку беспилотников в Белоруссии и указал на важность создания таких аппаратов на фоне событий на Украине.

Лукашенко также поручил Гусакову ориентировочно в конце ноября — начале декабря этого года организовать в стране масштабную выставку научных достижений. «Подберем хороший зал. Не только для того, чтобы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только академию наук, но и достижения нашей науки», — отметил президент.

В сентябре Лукашенко в ходе открытого урока в собственной резиденции показал школьникам первый созданный в Белоруссии компьютер. Он уточнил, что ноутбук был собран на заводе электроники «Горизонт», и признался, что на данный момент в девайсе лишь около 12 процентов белорусских деталей.

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Георгий Нестеров
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