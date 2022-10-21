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20:32, 21 октября 2022Из жизни

Мужчина случайно нашел у себя в саду закопанную 30 лет назад машину

The Mirror: ландшафтные дизайнеры нашли закопанную машину на территории частного дома

Кадр: NBC Bay Area

Ландшафтные дизайнеры проводили работы в саду на территории частного дома в американском городе Атертон, штат Калифорния, и случайно нашли закопанный 30 лет назад автомобиль. Об этом сообщает The Mirror.

Домовладелец в американском городе Атертон, штат Калифорния, решил провести работы по ландшафтному дизайну на заднем дворе своего дома. Мужчина был в шоке, когда обнаружил, что на территории двора целиком закопана машина.

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Полиция приехала на место находки с поисковыми собаками, так как, предположительно, автомобиль мог быть закопан в ходе совершения преступления. Собаки указали на возможное наличие человеческих останков, хотя при поисковых работах останки не были найдены.

По данным полиции, автомобиль был закопан в 1990-х годах на глубине полутора метров и мог принадлежать предыдущему владельцу дома. Текущий владелец поселился в этом здании позже. Имя хозяина машины не разглашается в интересах следствия. Полиция уведомила о находке сотрудников криминальной лаборатории и направила техников, которые помогли осуществить раскопки.

Местные жители рассказали, что их город всегда считался мирным и спокойным. «Все это очень странно, но наблюдать за происходящим интересно. Хочется узнать, чем это все закончится», — сказала одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось, что в американском округе Франклин, штат Вирджиния, спасательная бригада достала из закопанной машины домашнего пса. Семья отнесла питомца к его любимому месту у камина», — пояснили представители центра.

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Алиса Дмитриева
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