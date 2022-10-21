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12:49, 21 октября 2022Россия

В Совфеде назвали единственный способ выжить для Украины

Сенатор Ковитиди назвала отставку Зеленского единственным способом выжить для Украины

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Единственный способ для Украины выжить — это отставка президента страны Владимира Зеленского и переговоры с Россией, заявила сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, украинский лидер «не может выйти из игры», ему не дадут это сделать западные страны, заложником которых он стал уже давно. Итогом подобных игр англо-американцев становится неизбежный как для США, так и для Европы затяжной системный кризис, в том числе в экономике, добавила Ковитиди.

«По его результатам можно будет сделать вывод, какой президент и какая страна действительно заслуживают уважения», — резюмировала сенатор.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Владимиру Зеленскому стоит отказаться от мании величия и даже не мечтать, что Россия когда-нибудь получит статус «преступника». По мнению парламентария, с ходом специальной военной операции уважение к России лишь возрастает.

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Сергей Истомин
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