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13:05, 21 октября 2022Мир

Кандидат в НАТО запросил встречу с Эрдоганом

Эрдоган заявил, что премьер Швеции запросил встречу по вопросу принятия в НАТО

Фото: IMAGO / Turkish presidency apaima / Globallookpress.com

Премьер-министр Швеции Ульф Кристрессон запросил встречу по вопросу принятия страны в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Кстати, новый премьер-министр Швеции попросил о встрече. Я сказал нашим друзьям, чтобы они назначили ему встречу, и мы обсудим с ним эти вопросы в нашей стране. Наше мнение по этому вопросу не изменилось», — рассказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что кандидат на вступление в Североатлантический альянс Стокгольм решил последовать требованию Анкары о борьбе с терроризмом. «Новый премьер-министр [Швеции Ульф Кристерссон] стоит на стороне борьбы с терроризмом и террористами. У него есть такие заявления, как "мы не должны укрывать терроризм и террористов"», — сказал политик.

По его словам, искренность шведского премьера еще предстоит проверить на совместной встрече.

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Анжелика Бережная
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