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09:36, 21 октября 2022Мир

Россия выступила против абсурдных заявлений ООН

Дипломат Стржижовский заявил о непринятии Россией тиражированных со стороны ООН фейков

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Непроверенные и абсурдные заявления со стороны представителей ООН являются недопустимыми. О непринятии Россией подобных тиражированных высказываний заявил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский, сообщает РИА Новости.

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых "фейков", граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных», — выступил дипломат.

Стржижовский подчеркнул, что подобные высказывания ставят под сомнение адекватность и уровень экспертизы инфоповодов тех сотрудников ООН, которые делают бездоказательные заявления.

«[На Западе] процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении "неформатных" журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие. Как, к примеру, в ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной», — резюмировал Стржижовский.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обозвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, после чего получил от него ответ. Как отметил сам Полянский, Украине, покуда ее представляют такие дипломаты, до дна осталось немного.

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Виктория Кондратьева
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