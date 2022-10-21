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15:52, 21 октября 2022Ценности

Названы любимые кеды иностранных знаменитостей

Журналисты Page Six назвали кеды бренда Løci Nine любимой обувью иностранных звезд

Фото: Løci

Журналисты Page Six назвали бренд обуви, который полюбился иностранным знаменитостям в 2022 году. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

Речь идет о кедах португальской марки Løci Nine, которые выполнены исключительно из веганских материалов. Отмечается, что стоимость кроссовок, представленных в ассортименте ретейлера в различных расцветках, варьируется от 170 до 190 долларов (от 10,4 до 11,6 тысячи рублей) в зависимости от дизайна и фурнитуры модели.

Известно, что в упомянутых кедах появлялись на публике многие иностранные звезды, в том числе актрисы Мила Кунис, Кристен Белл, Ева Лонгория, Оливия Уайлд и Никки Ридд, а также актер Бен Аффлек и принцесса Евгения. На фотографиях папарацци видно, что телезвезды сочетают обувь как со спортивными костюмами, так и с повседневными нарядами и платьями.

В январе стилисты портала Who What Wear назвали еще одну любимую обувь моделей и голливудских звезд. Выяснилось, что они полюбили туфли на каблуках, которые создает парижский дизайнер итальянского происхождения Амина Муадди для своего одноименного бренда.

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Майя Пономаренко
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