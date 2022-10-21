В России захотели ужесточить наказание за проникновение в силовые ведомства

В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за проникновение в силовых ведомства

В Госдуму внесли законопроект о повышении административной ответственности и ужесточении наказания за незаконное проникновение на объекты силовых ведомств. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщают РИА Новости.

В пояснительной записке к документу сказано, что за период с 2016 по 2021 год силовики Росгвардии пресекли 997 попыток пробраться на важные государственные объекты.