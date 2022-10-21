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00:11, 21 октября 2022Наука и техника

Поблизости от Солнечной системы обнаружили гигантскую черную дыру

Астрономы Университета Алабамы нашли кандидата в черные дыры в 1545 световых лет от Земли

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Астрономы Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили гигантскую черную дыру звездной массы, которая в 12 раз превышает массу Солнца и находится ближе к Солнечной системе, чем любая другая известная черная дыра. Об открытии сообщается в препринте, доступном в репозитории arXiv.

Исследователи проанализировали каталог двойных систем Data Release 3 (DR3), собранный благодаря наблюдениям космического телескопа Gaia, работающего в оптическом диапазоне. Был проведен поиск кандидатов в черные дыры, которые находятся в двойных системах с яркой звездой-компаньоном. Астрономы обнаружили систему, где звезда главной последовательности спектрального класса G (желтый цвет) вращалась вокруг невидимого объекта по эксцентричной орбите периодом 185 дней. Расстояние до нее составляет 474 парсек или 1545 световых лет.

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Спектральное распределение энергии, которое показывает зависимость энергии от длины волны света, подтвердило, что звезда в системе является единственным источником излучения. Измерения радиальной скорости звезды на основе наблюдений, проведенных с помощью автоматического поисковика планет Ликской обсерватории, телескопа Кека и других инструментов, показало, что видимый компаньон вращается вокруг очень массивного невидимого объекта. Основываясь и на астрометрических, и на спектроскопических данных, ученые рассчитали массу объекта, которая составила 11,9 массы Солнца.

Эффективная температура видимой звезды составила около 5972 кельвинов, содержание тяжелых элементов ненамного ниже солнечных значений, масса сравнима с массой Солнца, а возраст достигает 7,1 плюс-минус 3,8 миллиарда лет. Вероятно, раньше эта звезда находилась в составе тройной системы и вращалась вокруг двух массивных звезд, которые позже образовали черные дыры, либо слились в одну гигантскую черную дыру. По предварительным оценкам количество подобных систем в Млечном Пути составляет около миллиона.

Расчеты показывают, что в Млечном Пути существует примерно 100 миллионов черных дыр звездной массы, возникающих при коллапсе массивных звезд. Часто эти черные дыры являются изолированными (невзаимодействующими) и не поглощают вещество от близлежащих объектов, что делает их обнаружение трудным. Астрономы находят их методом гравитационного микролинзирования, когда гравитационное поле невидимого массивного объекта искривляет траектории лучей света, проходящих вблизи. Черные дыры в составе двойных систем становятся хорошо заметны, когда начинают кормиться звездой-соседом и испускать рентгеновское излучение.

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Александр Еникеев
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