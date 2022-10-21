Похожий на парня Барби американец решил избавиться от дома

Похожий на Кена американец Джастин Джедлика выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе

Американец Джастин Джедлика, который благодаря десяткам пластических операций стал похож на парня Барби — Кена, решил избавиться от своего дома в Лос-Анджелесе и выставил его на продажу. Об этом сообщает New York Post.

Дом, напоминающий бунгало, находится недалеко от бульвара Сансет. Джедлика попросил за объект почти два миллиона долларов (более 122 миллионов рублей). Он владел домом с 2016 года, когда купил его за 1,32 миллиона долларов.

Постройка занимает более 185 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты, гостиная с камином и кухня с обеденной зоной. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах. Особенностью дизайна в том числе служит фартук кухонного гарнитура, отделка которого напоминает газон.

В августе 2021 года в Лос-Анджелесе выставили на продажу пентхаус, который когда-то принадлежал основателям компании Mattel, выпускающей легендарные куклы Barbie. Собственница квартиры — дизайнер Николь Сассаман оформила весь интерьер в кукольном стиле.