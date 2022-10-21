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14:51, 21 октября 2022Россия

Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий массированного обстрела Мурома

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Появились кадры последствий массированного обстрела села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Их публикует губернатор российского региона в Telegram-канале.

На них видны здания, которые серьезно повреждены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — выбиты окна и поврежден фасад здания, также снаряды прилетели рядом со зданиями и на территорию частных домовладений.

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Об обстреле села Муром Гладков сообщил днем в пятницу, 21 октября. Под удар попали школа, детский сад, дом культуры и частные жилые дома. Никто не пострадал.

20 октября село Муром уже попадало под обстрел со стороны Украины. Тогда никто не пострадал.

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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