Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий массированного обстрела Мурома

Появились кадры последствий массированного обстрела села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Их публикует губернатор российского региона в Telegram-канале.

На них видны здания, которые серьезно повреждены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — выбиты окна и поврежден фасад здания, также снаряды прилетели рядом со зданиями и на территорию частных домовладений.

Об обстреле села Муром Гладков сообщил днем в пятницу, 21 октября. Под удар попали школа, детский сад, дом культуры и частные жилые дома. Никто не пострадал.

20 октября село Муром уже попадало под обстрел со стороны Украины. Тогда никто не пострадал.

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.