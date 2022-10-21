Капризов стал лидером НХЛ по одному из показателей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал лидером НХЛ по заброшенным с февраля шайбам

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лидером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным с февраля шайбам. Об этом сообщает StatsCentre в Twitter.

С 10 февраля форвард поразил ворота соперников 31 раз. Это лучший показатель среди хоккеистов лиги за этот период.

Следом за россиянином расположился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на его счету 30 заброшенных шайб.

18 октября стало известно, что Капризов возглавил антирейтинг НХЛ по показателю полезности. После первых трех игр сезона у россиянина этот коэффициент составлял «-8». На данный момент на счету российского игрока четыре гола и четыре результативные передачи, коэффициент полезности «-7».

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона 2020/2021.