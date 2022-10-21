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14:23, 21 октября 2022Культура

Пользователи «Кинопоиска» обнаружили новый контент Warner Bros. в каталоге

Пользователи «Кинопоиска» обнаружили контент Warner Bros. на вкладке «Скоро в подписке»

Фото: Unsplash

На одной из вкладок «Кинопоиска» — «Скоро в подписке» — появился контент кинокомпании Warner Bros. Об этом пишет портал DTF.

Как уточняет издание, пользователи сервиса обнаружили четыре проекта американской студии в каталоге грядущих премьер онлайн-кинотеатра. Среди них — «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Кунг-фу» и «Старгерл». Точная дата выхода сериалов на платформе пока неизвестна. Первые сезоны шоу на «Кинопоиске» при этом доступны, ожидается релиз третьих. В сети обсуждают, что сервису удалось договориться о продолжении сотрудничества со студией.

Изображение: «Кинопоиска»

«Действительно, в подборке "Скоро в подписке" публикуется контент, который в ближайшее время появится на "Кинопоиске". Кроме этого, на странице фильма или сериала можно увидеть ожидаемую дату публикации и расписание выхода серий», — прокомментировали информацию о предстоящих премьерах представители сервиса.

В «Кинопоиске» добавили, что пользователи могут отметить ожидаемый фильм или сериал значком «Буду смотреть», чтобы сохранить ее на экране «Мое» и не пропустить новинку.

Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустил более тысячи эпизодов шоу за три месяца и установил рекорд.

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Дениза Мацаева
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