Премьер Польши назвал российский газ проклятием для всей Европы

Премьер Польши Моравецкий призвал расширить санкции против России за удары по Украине

Премер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за прежнюю политику в сфере энергетики и призвал расширить санкции против России за удары по Украине. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Политик назвал дешевый российский газ «проклятием для всей Европы». По его словам, теперь все европейские страны видят «фиаско немецкой политики, германо-российской политики».

Моравецкий также заявил, что российская сторона должна понести ответственность «за то, что она наносит удары по стратегической инфраструктуре и гражданскому населению в Украине».

Ранее стало известно, что страны Прибалтики — Литва, Латвия, Эстония — и Польша предложат другим странам Евросоюза принять новый пакет санкций против России, включая запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Против Москвы могут ввести новые рестрикции в сфере технологий и энергетики, а в дальнейшем — ограничение на импорт российских алмазов.