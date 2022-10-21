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11:45, 21 октября 2022Мир

Прибалтика и Польша предложат ЕС ввести новые санкции против России

Страны Прибалтики и Польша предложат ЕС ввести новый пакет санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Прибалтики — Литва, Латвия, Эстония — и Польша предложат другим странам Евросоюза принять новый пакет санкций против России, включая запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Об этом пишет газета Politico.

Согласно документу, с которым ознакомились журналисты, против Москвы могут ввести новые рестрикции в сфере технологий и энергетики, а в дальнейшем ограничения на импорт российских алмазов.

Стороны представят свое видение новых антироссийских мер уже в пятницу, 21 октября, на саммите ЕС в Брюсселе. Европейские дипломаты между тем заявили Politico, что новый пакет санкций против России «не ожидается в ближайшей перспективе».

Европейские страны, США и еще ряд государств продолжают вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно выступал против ужесточения санкций в отношении России, указывая на их негативный «эффект бумеранга».

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Елизавета Наумова
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