Прибалтика и Польша предложат ЕС ввести новые санкции против России

Страны Прибалтики и Польша предложат ЕС ввести новый пакет санкций против России

Страны Прибалтики — Литва, Латвия, Эстония — и Польша предложат другим странам Евросоюза принять новый пакет санкций против России, включая запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Об этом пишет газета Politico.

Согласно документу, с которым ознакомились журналисты, против Москвы могут ввести новые рестрикции в сфере технологий и энергетики, а в дальнейшем ограничения на импорт российских алмазов.

Стороны представят свое видение новых антироссийских мер уже в пятницу, 21 октября, на саммите ЕС в Брюсселе. Европейские дипломаты между тем заявили Politico, что новый пакет санкций против России «не ожидается в ближайшей перспективе».

Европейские страны, США и еще ряд государств продолжают вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно выступал против ужесточения санкций в отношении России, указывая на их негативный «эффект бумеранга».