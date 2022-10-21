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19:28, 21 октября 2022Забота о себе

58-летняя Лолита Милявская раскрыла способы выглядеть моложе своих лет

АиФ: Лолита Милявская призналась, что борется за красоту и здоровье при помощи массажа

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что ей приходится «бороться» за сохранение здоровья и помогает ей в этом массаж. Способы выглядеть моложе своих лет она раскрыла журналисту «АиФ».

58-летняя артистка сообщила, что не дает себе спуску в повседневной жизни и работе, потому у нее нет особых причин бороться с возрастом. По ее словам, она всю жизнь абсолютно равнодушна к спорту. Из-за этого ей приходится регулярно посещать массажиста, чтобы он «вправлял ей позвоночник и вывихи на ногах», появляющиеся из-за специфики работы на сцене. Специалист неоднократно рекомендовал певице заняться физической активностью, чтобы укрепить мышечный каркас, но она всегда категорически отказывается.

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Также Милявская борется за сохранение красоты при помощи работы. По ее признанию, на сцене, съемках или в студии она совершенно забывает о возрасте. Кроме того, она не посещает ночные заведения, не слушает громкую музыку и старается заботиться о голосовых связках. «Каждое напряжение подвергает голос стрессу, он не звучит на следующий день. Вот это единственное, что меня связывает с борьбой с возрастом. А все остальное меня мало интересует. Я никогда не придавала значения весу и возрасту. Мне почти 59 лет (исполнится 14 ноября — прим. «Ленты.ру»). Уже поздно», — подытожила певица.

Ранее диетолог Сара Кампус раскрыла систему питания супруги Карла III, которая позволяет королеве-консорту поддерживать физическую форму. По словам специалистки, Камилла — противница «нелепых диет», и предпочитает вести активный образ жизни и питаться натуральными продуктами, которые выращиваются при загородной резиденции короля Хайгроув Хаус.

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Наталья Обрядина
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