Названы основные осенние жалобы россиян психологам

Психолог Масолова рассказала об изменении привычной картины обращений осенью

Осенью в этом году помимо обычного сезонного обострения люди испытывают много страха и тревоги, рассказала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. О том, с какими проблемами россияне обращаются к психологам, специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Традиционно осень — время, когда обращений к психологам становится больше вне зависимости от ситуации в стране, указала Масолова. Так происходит, потому что смена сезонов для человека сама по себе напряженный момент, объяснила психолог. «Более того лето — это время, которое бессознательно воспринимается как отдых, беззаботность. А осень для нас — пора увядания, которая бессознательно ассоциируется с закатом жизни», — подчеркнула гештальт-терапевт.

С другой стороны, наша гормональная система реагирует на то, что дни становится короче, солнца меньше, вырабатывается больше мелатонина, а гормонов радости меньше, указала специалист. Соответственно настроение портится, высказалась она, обостряются различные внутренние проблемы, которые «спали» летом.

Этой осенью помимо обычного сезонного обострения, люди испытали страх и тревогу в связи с частичной мобилизацией. До 22 сентября клиенты обращались со своими традиционными запросами, связанными с пониженным настроением, ощущением одиночества и ненужности. После объявления мобилизации, запросы на работу стали звучать как просьба помочь избавиться от страха и тревоги Елена Масолова гештальт-терапевт

Клиенты обращаются с такими симптомами как нарушение сна, апатичное состояние, отсутствие желания что-либо делать и нахождение в постоянной панике и тревоге, поделилась специалист. «Причем картина страха у каждого человека своя, кто-то боится потерять мужа, кто-то испытывает панику от того, что его дети могут остаться без отца, а кто-то очень боится за свою жизнь и жизнь детей», — отметила Масолова.

Работая с родовыми сценариями, я хорошо знаю, что во время кризиса и стресса, у человека возникает генетический страх, который до поры до времени хранится в его бессознательном Елена Масолова гештальт-терапевт

По обращениям заметно, что паникуют в основном женщины, заключила психолог. Мужчины проживают тревогу внутри себя и, наоборот, ведут себя достаточно сдержанно, как будто мобилизуют все свои внутренние силы, проанализировала специалист.

Ранее психолог-психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн рассказала, как бороться со стрессом в ожидании повестки. Она посоветовала не уходить в загулы и запои, чтобы не повышать тревожность.