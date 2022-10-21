США поругали Турцию за торговлю с Россией

Dünya: правительственная делегация США предостерегла Турцию от торговых сделок с Россией

Правительственная делегация США посетила Турцию и предостерегла бизнесменов от торговых сделок с Россией. Об этом пишет издание Dünya ссылкой на источники.

Они утверждают, что Запад недоволен ускорением темпов торговли с Россией через Турцию и ругает местных бизнесменов за это. США пригрозили, что в отношении тех, кто работает с российскими олигархами и компаниями с 75-процентным российским капиталом, могут быть применены различные санкции.

В отношении турецких грузовиков уже начали применять нетарифные барьеры для замедления потока товаров в Россию, отмечает издание. Турция превратилась в «транзитный хаб» после того, как Анкара разрешила в марте параллельный импорт в Россию. Многие российские компании открыли представительства в Турции. За восемь месяцев года в стране было создано 729 компаний с участием российского капитала.

За девять месяцев текущего года экспорт в Россию увеличился на 43 процента и превысил пять миллиардов долларов. Импорт из России в Турцию взлетел примерно на 125 процентов и превысил 45 миллиардов долларов.

В августе США уже предостерегали турецкие компании от сотрудничества с физическими и юридическими российскими лицами, оказавшимися под санкциями.